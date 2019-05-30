Son Dakika Haberleri: Dünyanın dört bir yanın ulaşmaya çalışan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Paraguay'da iftar düzenledi
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Dünyanın dört bir yanın ulaşmaya çalışan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Paraguay'da iftar düzenledi

24 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Paraguay'da iftar verildi ve gıda dağıtımı yapıldı.

Dünyanın dört bir yanın ulaşmaya çalışan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Paraguay'da iftar düzenledi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Paraguay'da iftar verildi ve gıda dağıtımı yapıldı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Ciudad Del Este şehrindeki iftar programına, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, din adamları, sivil toplum temsilcileri ve bölgede yaşayan Müslümanlar katıldı. Paraguay Arap İslam Birliğinde gerçekleştirilen iftarda 200'den fazla kişi yer aldı.
Büyükelçi Ersoy, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Paraguay'da birçok faaliyet gerçekleştirdiğini belirterek, bu programda Paraguaylı Müslümanlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Öte yandan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Lopez Moreira Bo'nun himayelerindeki Sosyal Yardım ve Dayanışma Kurumu ile iş birliğinde Ciudad Del Este şehrinin 23 Ekim Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardım paketi dağıtıldı.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:11 Kaynak: AA
Türkiye, Paraguay, Güncel
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