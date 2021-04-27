TİKA'dan Ramazan ayında Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı - Son Dakika

TİKA'dan Ramazan ayında Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı

27.04.2021 16:06

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da Ramazan ayı vesilesiyle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda malzemesi dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'da Ramazan ayı vesilesiyle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda malzemesi dağıttı.

Önceki yıllarda Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi aileler için iftar programları düzenleyen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), korona virüs salgını nedeniyle Azerbaycan'daki desteklerine gıda yardımı programları ile devam ediyor. TİKA tarafından dar gelirli ailelere destek amacıyla "Erenler Sofrası" adıyla Ramazan ayında gıda yardım kampanyası başlatıldı. Proje kapsamında başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan göçmenler, Ahıska Türkleri de olmak üzere ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemelerinden oluşan 2 bin 500 gıda kolisinin dağıtımına başlandı.

Başkent Bakü'de gerçekleştirilen yardım programına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi görevine atanan Cahit Bağcı, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycan Mülteci ve Zorunlu Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Fuad Hüseynov, Azerbaycan Kızıl Aypara Cemiyeti Başkan Yardımcısı Gafar Esgerzade de katıldı.

85'İ AŞKIN ÜLKEDE 100 BİNLERCE KİŞİYE TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİNİ ULAŞTIRDIK

Ramazan ayında Türkiye'nin yardım elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalıştıklarını belirten TİKA Bakü Program Koordinatörü Tiryaki, "Bu kapsamda TİKA olarak bizler Ahi Evran olsun, Yunus Emre olsun, Hacı Bektaşi Veli olsun bu değerlerimizden de ilham alarak bir Erenler Sofrası konseptini oluşturduk. Bu konsept kapsamında başkanlığımızca Ramazan ayı içerisinde 85'i aşkın ülkede 100 binlerce kişiye ulaşarak onlara Türkiye'nin yardım elini ulaştırdık" diye konuştu.

Tiryaki, "Azerbaycan özelinde de Azerbaycan Kızılayı, Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi ile birlikte ve burada bulunan hem Azerbaycan'ın devlet kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte 2 bin 500 aileye ulaşarak hem de ikinci Karabağ savaşında şehit olmuş ailelerimizden, yaralılarımıza ve gazilerimize, ihtiyaç sahibi diğer ailelerimize dolaşarak bu önümüzde ki bayrama kadar olan süreçte gıda paketlerimizi dağıtarak Türkiye'nin de onlara duvar uzatmış olacağız" dedi.

Türkiye'nin dünyanın her tarafında nerede bir mazlum varsa onun yanında olmaya gayret gösterdiğini vurgulayan Büyükelçi Cahit Bağcı ise, "Bugün de burada Karabağ'da acılı dönemleri geride bırakan Azerbaycan halkına bir nebze olsun yardım eli uzatma amacıyla buradadır. Türkiye halkının zekatlarının, yardımlarının, Türk devletinin yardımlarını bugün burada karşılığını Azerbaycan halkına uzanan bir el olduğunu hep beraber görüyoruz. Biz mağdura, yolda kalmışa, düşküne, fakire, yoksula yardım etmeyi görebilmişiz" ifadelerini kullandı.

Bağcı, "Tek de kalsak bu yardıma Türkiye halkı, Türkiye Cumhuriyeti devleti dünyanın her tarafında, Arakan'dan, en uzak coğrafyadan, Filipinler'den tutun da Güney Amerika'nın en ücra köşesindeki bir teneke evde yaşayan bir aileye kadar elimizi uzatmışızdır, uzatmaya da devam edeceğiz. Ama biz gönül sofrası, gönül köprüsü için buradayız. İhtiyaç sahiplerine ulaştıran her kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bir anlamda gönül köprüsü, gönül eli birbirine kenetlenerek dünya çapında bir kardeşlik bağı oluşturuyor" şeklinde konuştu.

TİKA, Azerbaycan Kızılayı, Göçmenlerden Sorumlu Devlet Komitesi, Azerbaycan'da Yaşayan Ahıska Türkleri "Vatan" İçtimai Birliği ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Azerbaycan Temsilciliği gibi yerel kuruluşların iş birliğiyle yürütülen kampanya kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan ailelere gıda malzemeleri ulaştırılacak.

(Kamil Nadirli/İHA)

TİKA'dan Ramazan ayında Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı
TİKA'dan Ramazan ayında Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı
TİKA'dan Ramazan ayında Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı
TİKA'dan Ramazan ayında Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı

Azerbaycan, Türkiye, Ramazan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Ramazan ayında Azerbaycan'da 2 bin 500 aileye gıda yardımı - Son Dakika


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