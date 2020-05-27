TİKA'dan Ramazan'da Güney Sudan'a gıda yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayında, Güney Sudan Cumhuriyeti başkenti Cuba'da bin aileye 28 ton gıda yardımında bulundu.



Dünyanın dört bir yanına ulaşan TİKA, Güney Sudan'ın başkenti olan Cuba'da bin aileye ulaştı. Bölgede yaşanan yoksulluklarla birlikte dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının eklenmesi ülkedeki durumu daha da zorlaştırdı.



TİKA, Afrika kıtasının en genç ülkesi Güney Sudan'da bin aileye gıda yardımında bulundu. İhtiyaç sahipleri, Türkiye'nin Ramazan ayında yapmış olduğu yardımlar için devamlı dua ettiklerini bu yardımların kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. - ANKARA