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TİKA'dan Romanya'da iftar

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Romanya Müslümanları Müftülüğü iş birliğinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te 200'den fazla davetlinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

TİKA'dan Romanya'da iftar, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Romanya Müslümanları Müftülüğü iş birliğinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te 200'den fazla davetlinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

Bükreş'te düzenlenen iftar yemeğinde farklı dinlerin temsilcileri, diplomasi ve bürokrasi aktörleri, Romanya'da yaşayan soydaşlar ile akademisyenler bir araya geldi.

Programa Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Romanya Cumhurbaşkanı Danışmanı Sergiu Nistor, Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Victor Opaschi, milletvekilleri, büyükelçiler, belediye başkanları, üst düzey bürokratlar, farklı dinlerin temsilcileri, soydaşlar, akademisyenler, Türkolog Mustafa Ali Mehmet ve Agiemin Baubec, STK temsilcileri, eski futbolcu Gheorge Hagi ile diğer davetliler katıldı.

Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Victor Opaschi, burada yaptığı konuşmada, TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği ve Romanya Müslümanları Müftülüğünü iş birliklerinden ötürü tebrik etti.

Büyükelçi Aramaz da Dobruca modelini örnek göstererek Müslüman Türk - Tatar soydaşlara karşı benimsediği kucaklayıcı politika sebebiyle Romanya resmi makamlarına teşekkür etti. TİKA Koordinatörü Yasemin Melez Biçer ise Romanya'da tamamlanan başarılı projelerin gerçekleştirilmesinde verdikleri desteklerden dolayı proje partner ve paydaşları ile Romanya makamlarına teşekkür etti.

Romanya Cumhurbaşkanı danışmanı Sergiu Nistor'dan TİKA'ya teşekkür

Romanya Cumhurbaşkanı danışmanı Sergiu Nistor farklı etnik grupları ve farklı dinlerin mensuplarını ayrıştırmadan gerçekleştirdikleri her kesimi kucaklayan faaliyetlerinden ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Romanya'daki 2019 yılı Ramazan ayı etkinliklerini 1500 dar gelirli aileye gıda paketi dağıtımı ile birlikte Başpınar ve Bayramdede köylerinde başlattığı iftar programlarının ardından Başkent Bükreş'te farklı kesimlerden çevrelerin bir araya geldiği geniş katılımlı iftar yemeği ile noktaladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:11 Kaynak: İHA
Bükreş, Romanya, Güncel
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