TİKA'dan Romanya'da iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Romanya Müslümanları Müftülüğü iş birliğinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te iftar programı düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Romanya Müslümanları Müftülüğü iş birliğinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te iftar programı düzenlendi.

İftara Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Romanya Cumhurbaşkanı Danışmanı Sergiu Nistor, Romanya eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu, Romanya Din İşleri Devlet Sekreteri Victor Opaschi, milletvekilleri, büyükelçiler, belediye başkanları, üst düzey bürokratlar, farklı dinlerin temsilcileri, soydaşlar, akademisyenler, Türkolog Mustafa Ali Mehmet ve Agiemin Baubec, STK temsilcileri, eski futbolcu Gheorge Hagi ile çok sayıda davetli katıldı.

Opaschi, burada yaptığı konuşmada, TİKA, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği ve Romanya Müslümanları Müftülüğünü iş birliklerinden ötürü tebrik etti.

Büyükelçi Aramaz da Dobruca modelini örnek göstererek, Müslüman Türk - Tatar soydaşlara karşı benimsediği kucaklayıcı politika sebebiyle Romanya resmi makamlarına teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Yasemin Melez Biçer ise başarılı projelerin gerçekleştirilmesinde verdikleri desteklerden dolayı Romanya makamlarına teşekkürlerini sundu.

Romanya Cumhurbaşkanı Danışmanı Nistor, TİKA'nın farklı etnik grup ve dinden birçok kişiyi bir araya getirdiğine dikkati çekerek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

TİKA'nın, Romanya'nın Başpınar ve Bayramdede köylerindeki iftar programlarının ardından ramazan etkinlikleri kapsamında bin 500 dar gelirli aileye gıda paketi yardımında bulunduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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