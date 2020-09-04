TİKA'dan Romanya'da Müslüman mezarlığı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle, Romanya'da yaşayan Müslüman toplumunun en büyük sorunlarından mezarlık ihtiyacı çözüme kavuşuyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk ve Tatar? soydaşların yoğun olarak yaşadığı Romanya'nın Dobruca bölgesindeki Köstence ilindeki Müslüman mezarlığında yer kalmaması sebebiyle ortaya çıkan sorunların giderilmesi için?yıllardır yürütülen çalışmalar TİKA'nın desteğiyle sonuçlandı.

Romanya Müslümanları Müftülüğünün kullanımına tahsis edilen 35 bin metrekare yüzölçümlü arsanın mezarlık olarak kullanılabilmesi için? yürütülen projelendirme çalışmaları tamamlanarak, yaklaşık 2 bin kabir kapasiteye sahip olacak mezarlığın yapım çalışmaları başlatıldı.

İnşaat törenine, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul, TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf,?eski milletvekili Adalet Bakanlığı Devlet Sekreter Yardımcısı Ahmet Varol, Köstence Vali Yardımcısı Ali Şenol, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Başkanı Gelil Eshergep,?Türk İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güngör ve?Romanya'da faaliyet gösteren Türk iş adamları katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Aramaz,?Romen makamlarına tüm azınlıklara yönelik hoşgörü çerçevesinde Türk-Tatar toplumunun ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımları için teşekkür etti.

Aramaz,?Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da soydaşlara yönelik projelerini süreceğini bildirdi.