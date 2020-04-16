TİKA'dan salgın döneminde Tunus sağlık sistemine destek - Son Dakika
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TİKA'dan salgın döneminde Tunus sağlık sistemine destek

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tunus'a hasta bakım arabaları, fetal kalp ritm ölçüm cihazı ve yeni doğan beşiği desteğinde bulundu.

TİKA'dan salgın döneminde Tunus sağlık sistemine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tunus'a hasta bakım arabaları, fetal kalp ritm ölçüm cihazı ve yeni doğan beşiği desteğinde bulundu.

TİKA Tunus Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılda 14 bin doğum ve 30 bin muayeneyle Tunus'un ilk ve en büyük kadın doğum üniversite hastanesi Vesile Burgiba'nın "kalp, diabet, yüksek tansiyon gibi riskli durumlara sahip anne ve bebeklere hizmet verilen D bölümünde acil olarak ihtiyaç duyulan hasta bakım arabaları, fetal kalp ritm ölçüm cihazı ve yeni doğan beşikleri temin edilerek" hastaneye teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin ilgili bölüm başkanı Dr. Dalinda Şelli, TİKA'ya teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hastanemizde yeterli sayıda yeni doğan beşiği olmadığından normal veya sezaryen doğum yapan annelerle bebekleri aynı yataklarda tutuluyordu. Ayrıca, bebekler için fetal kalp ritm ölçüm cihazı eksikliğimiz vardı. Hastanemizdeki mevcut hasta bakım arabaları ise 15 yıldır kullanılıyor ve günümüz standartlarını karşılayamıyorlar. Bağışlanan ekipmanlarla hem anneler hem de bebekler için riskleri azaltacağız ve onların güvenliğini sağlayacağız."

TİKA Tunus Program Koordinatörü Saliha Tuna da 2019 yılında Vesile Burgiba hastanesinde, yeni doğan 11 bebeğin aynı gün enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği üzücü olayı hatırlatarak, açıklamada şunları kaydetti:

"Geçen yıl boyunca çok sayıda bebeğin enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği hastaneye destek olarak burada özellikle riskli durumdaki anne ve yeni doğan bebeklerin aldığı sağlık hizmetinin iyileştirilmesine katkı sağlamak istedik. Özellikle, Kovid-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bu günlerde Tunus'taki sağlık kurumlarına yapılan her desteğin pandemi sürecinin yönetiminde hayati önem arz edeceğine inanıyoruz."

TİKA, Tunus'ta salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla yakın zamanda koronavirüs vakalarının tedavi edildiği bir hastaneye tıbbi görüntüleme sistemi hibe etmişti.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:14 Kaynak: AA

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