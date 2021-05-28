TİKA'dan Saraybosna Kantonu Yaşlılara Hizmet Merkezine donanım desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 370 yaşlıya barınma ve sağlık hizmeti sağlayan Saraybosna Kantonu Yaşlılara Hizmet Merkezine antibakteriyel yatak ve tekstil ürünleri desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 1952 yılından bu yana kamu kurumu olarak görev yapan Saraybosna Kantonu Yaşlılara Hizmet Merkezinin, ihtiyaç sahibi yaşlılara konaklama, barınma ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal etkinlik hizmetleri sunduğu bildirildi.

Giderleri Saraybosna Kantonu bütçesinden sağlanan kaynaklarla karşılanan ve 116 çalışanın görev yaptığı merkezde 370 yaşlının konakladığı aktarılan açıklamada, yaşlıların sağlık durumlarına göre tek kişilik, ikili kişilik veya daha çok kişinin kalabileceği odalara sahip merkezde her katta ortak yaşam odaları ve sosyalleşmelerine imkan tanıyan etkinlik odalarının da bulunduğu ifade edildi.

Merkezin hizmet sunduğu yaşlı ve engellilerin daha sağlıklı ve kaliteli bir ortamda konaklamaları amacıyla proje yürüten TİKA, merkeze ihtiyaç duyulan antibakteriyel yatak ve tekstil ürünleri desteğinde bulundu.

Gerçekleştirilen malzeme teslim töreninde konuşan Merkez Müdiresi Melisa Alibasic Hadzic, bakım merkezlerinde yaşayan yaşlıların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en hassas grup içinde olduğunu belirtti.

Merkezde konaklayan yaşlıları misafirleri olarak gördüklerini, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet almaları için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anımsatan Hadzic, ihtiyaç duydukları donanım malzemelerinin Türkiye tarafından hızlı bir şekilde sağlanmasından dolayı Türk halkına teşekkür etti.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal ise sunduğu hizmet ve üstlendiği misyon açısından özel bir konuma sahip olan merkeze destek sağlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ünal, gerçekleştirilen projenin fizyolojik¸ sosyal ve psikolojik bir takım gerileme ya da değişimlerin görüldüğü 65 yaş üstü dönemde yaşlı nüfusunun korunmasına ve iyi hallerinin korunmasına anlamlı bir destek olduğunu belirtti.