TİKA'dan Sırbistan'da sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı - Son Dakika
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TİKA'dan Sırbistan'da sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı

28.05.2022 12:42
TİKA'dan Sırbistan'da sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı

NOVİ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar ve Tutin kentlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik yapılan eğitim programının sertifika töreni düzenlendi.

NOVİ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar ve Tutin kentlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik yapılan eğitim programının sertifika töreni düzenlendi.

Novi Pazar Sağlık İdaresi ve Novi Pazar Sağlık Ocağı iş birliğinde düzenlenen eğitimde, kriz durumlarında tıbbi müdahale konusu ele alındı.

Üç günlük eğitimi başarıyla tamamlayan 21 katılımcıya sertifikaları takdim edildi.

Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğal afetlerde ilk yardım konusunda oldukça donanımlı ve tecrübeli bir ülke olduğunu ifade ederek eğitimi tamamlayanların Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

TİKA Belgrad Koordinatörü Mehmet Mete Anaç da eğitimin sağlık kapasitesini artırmayı hedeflediğini vurgulayarak, katılımcıların eğitimi büyük bir memnuniyetle tamamladığını dile getirdi.

Eğitimcilerden Mehmet Eyüp Hazar, kriz durumlarında az sayıda kişiyle çok sayıda insan hayatı kurtarmanın önemine işaret ederek eğitimde sel durumlarında insan hayatı kurtarmanın yöntemlerini ele aldıklarını kaydetti.

TİKA'dan Sırbistan'da sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı
TİKA'dan Sırbistan'da sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı
TİKA'dan Sırbistan'da sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı

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Kaynak: AA

Sağlık Ocağı, Sırbistan, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Sırbistan'da sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİKA'dan Sırbistan'da sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı - Son Dakika
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