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TİKA'dan Somali'deki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika

TİKA'dan Somali'deki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı

13.12.2021 08:16
TİKA'dan Somali'deki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de ihtiyaç sahibi kişilere tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de ihtiyaç sahibi kişilere tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Tekerlekli sandalyelerin teslim törenine Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve TİKA Somali Koordinatörü İlhami Turus katıldı.

Törende konuşan Turus, "Engelli olmak bir eksiklik ya da kusur değildir. Önemli olan ruhlarımızın ve kalplerimizin engelli olmamasıdır." ifadesini kullandı.

Somali'nin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerinin kullanımı için yaklaşık 100 engelli sandalyesini teslim ettikleri bilgisini paylaşan Turus, engellilerin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda daha aktif olabilmeleri için çabaladıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye, Engelli, Somali, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Somali'deki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİKA'dan Somali'deki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika
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