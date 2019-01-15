Son Dakika Haberleri: Tika'dan Somali'ye Sağlık Desteği

Tika'dan Somali'ye Sağlık Desteği

27 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Somaliland bölgesinde bulunan Hargeysa Devlet Hastanesine medikal cihaz ve malzeme desteği sağladı.

Tika'dan Somali'ye Sağlık Desteği, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin Somaliland bölgesinde bulunan Hargeysa Devlet Hastanesine medikal cihaz ve malzeme desteği sağladı.

Somaliland bölgesinde yaşayan yaklaşık 3 milyon insanın sağlık hizmeti aldığı Hargeysa Devlet Hastanesinden, Puntland bölgesi ve Etiyopya'nın Hargeysa'ya yakın kısımlarında yaşayan insanlar da hizmet alıyor. Proje kapsamında ultrason cihazı, ekokardiyografi cihazı, otoklav, anestezi cihazı, vantilatör makinesi, oksijen konsantrasyon cihazı gibi toplam 216 cihaz ve tıbbi malzeme TİKA tarafından temin edildi. Modern ekipmanlar sayesinde hastanenin daha iyi şartlarda daha çok insana sağlık hizmeti vermesi bekleniyor.

Cihazların teslimi için düzenlenen törene T.C. Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somaliland Sağlık Bakanı Dr. Hassan Ismail Yusuf, TİKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz ve hastane yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Somaliland Sağlık Bakanı Dr. Hassan Ismail Yusuf, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan sağlık malzemelerinin Somaliland halkının çok daha iyi şartlarda sağlık hizmeti almasına katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Yusuf, "Türkiye'nin ve özellikle TİKA'nın Somaliland'da çalışmalarının devam etmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Türk ve Somali halkının kardeş iki halk olduğunu ifade eden Büyükelçi Dr. Mehmet Yılmaz da "Türkiye'nin bölgedeki yardımları artarak devam edecek. Somaliland yönetiminin FETÖ terör örgütünü sınır dışı etmesini ve okulların Maarif Vakfı'na devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:47 Kaynak: İHA

Türkiye, Somali, Güncel
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