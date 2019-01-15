Son Dakika Haberleri: Tika'dan Somali'ye Sağlık Desteği

Tika'dan Somali'ye Sağlık Desteği

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'da bulunan Hargeysa Devlet Hastanesine medikal cihaz ve malzeme desteği sağladı.

Tika'dan Somali'ye Sağlık Desteği, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'da bulunan Hargeysa Devlet Hastanesine medikal cihaz ve malzeme desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajans, proje kapsamında hastane için ultrason cihazı, ekokardiyografi cihazı, otoklav, anestezi cihazı, ventilatör makinesi, oksijen konsantrasyon cihazı gibi toplam 216 cihaz ve tıbbi malzeme temin etti.

Cihazların teslim törenine, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somaliland Sağlık Bakanı Hassan İsmail Yusuf, TİKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz ve hastane yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Somaliland Sağlık Bakanı Yusuf, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan sağlık malzemelerinin Somaliland halkının çok daha iyi şartlarda sağlık hizmeti almasına katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Yusuf, "Türkiye'nin ve özellikle TİKA'nın Somaliland'da çalışmalarının devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yılmaz da Türk ve Somali halkının kardeş iki halk olduğunu ifade ederek "Türkiye'nin bölgedeki yardımları artarak devam edecek. Somaliland yönetiminin FETÖ terör örgütünü sınır dışı etmesini ve okulların Maarif Vakfına devredilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Hargeysa Devlet Hastanesi, yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:33 Kaynak: AA

Türkiye, Somali, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak

İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:12:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tika'dan Somali'ye Sağlık Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]