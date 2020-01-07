TİKA'dan Somaliland'de çiftçilere destek - Son Dakika
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TİKA'dan Somaliland'de çiftçilere destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somaliland'de çiftçilere destek amacıyla "Somaliland Tarımsal Kalkınma Projesi" başlatıldı.

TİKA'dan Somaliland'de çiftçilere destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Somaliland'de çiftçilere destek amacıyla "Somaliland Tarımsal Kalkınma Projesi" başlatıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Somaliland Federal Bölgesinde tarımsal ve hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılması, muhtemel kıtlık felaketine karşı önlem alınması için "Somaliland Tarımsal Kalkınma Projesi" uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında Somaliland'ın sebze ve meyve üretiminin büyük kısmının gerçekleştiği tarım bölgesi olan Gabiley'de 100 çiftçiye, 40 kilogram domates, biber, lahana ve marul tohumu ile zirai ilaç ve gübreden oluşan tarımsal üretim malzemeleri temin edildi.

Somaliland Gabiley şehrindeki dağıtım törenine, Türkiye'nin Hargeysa Başkonsolosu Ali Noyan Çoşkun, TİKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz, Bölge Valisi Mohamed Osman Ahmed, Gabiley Belediye Başkanı Mohamed Amin Omar Abdi, Tarım Kalkındırma Bakanlığı Gabiley Bölgesi Müdürü Mohamed Mohamud katıldı.

Galip Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Türk halkından gelen bu destek ile daha verimli bir üretim yapacağınıza inanıyorum. TİKA olarak Somaliland halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Mohamed Mohamud ise tarım ürünlerinin bölgedeki çiftçilere büyük katkı sağlayacağını ifade ederek destekleri için TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Proje ile Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki bilgi ve tecrübesinin bölgedeki üreticilere aktarılarak bölgenin tarımsal kalkınmasının geliştirilmesi hedefleniyor.

Projenin ilerleyen aşamalarında çiftçilerin eğitilmesi ve çiftçilere modern tarım ekipmanlarının temin edilmesi planlanıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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