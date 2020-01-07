TİKA'dan Somaliland'de çiftçilere destek - Son Dakika
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TİKA'dan Somaliland'de çiftçilere destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Somaliland Federal Bölgesinin, tarımsal ve hayvansal üretimde verimin ve kalitenin artırılarak bölgede yaşanabilecek kıtlık felaketine karşı önlem alınması için 'Somaliland Tarımsal Kalkınma Projesi' uygulanmaya başlandı.

TİKA'dan Somaliland'de çiftçilere destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Somaliland Federal Bölgesinin, tarımsal ve hayvansal üretimde verimin ve kalitenin artırılarak bölgede yaşanabilecek kıtlık felaketine karşı önlem alınması için 'Somaliland Tarımsal Kalkınma Projesi' uygulanmaya başlandı.


Kalkınma Projesi kapsamında Somaliland'ın sebze ve meyve üretiminin büyük kısmının gerçekleştiği bir tarım bölgesi olan Gabiley'de yaşayan 100 çiftçiye, 40 kilogram domates, biber, lahana ve marul tohumu ile zirai ilaç ve gübreden oluşan tarımsal üretim malzemeleri temin edildi. Çiftçilere, malzemelerin kullanımı ve tarımda verimin artırılması alanında eğitim verildi


Bununla beraber, projenin ilerleyen aşamalarında çiftçilerin eğitilmesi, modern ekipman ve tarımsal girdi desteği verilmesi ve üretim kalitesi ve verimin arttırılması için her türlü çalışmanın yapılması planlanıyor.


Somaliland Gabiley şehrindeki dağıtım törenine, T.C Hargeysa Başkonsolosu Ali Noyan Çoşkun, TİKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz, Bölge Valisi Mohamed Osman H. Ahmed, Gabiley Belediye Başkanı Mohamed Amin Omar Abdi, Tarım Kalkındırma Bakanlığı Gabiley Bölgesi Müdürü Mohamed Mohamud katıldı.


Mohamed Mohamud yaptığı konuşmada, tarım ürünlerinin bölgedeki çiftçilere büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, destekleri için TİKA'ya teşekkürlerini iletti.


Gabiley Bölge Valisi Mohamed Osman H. Ahmed ise Türk halkına ve bu ürünleri çiftçilerimize ulaştıran TİKA'ya teşekkür ettiğini ifade ederek, bugün çiftçilere dağıtılan tarım ürünlerinin bölgenin tarımsal üretimini bir nebze artıracağını söyledi.


TİKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz ise törende yaptığı konuşmada: "Türk Halkından gelen bu destek ile daha verimli bir üretim yapacağınızı inanıyorum. TİKA olarak Somaliland halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Proje ile Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektöründeki bilgi ve tecrübesinin bölgedeki üreticilere aktarılarak, bölgenin tarımsal kalkınmasının geliştirilmesi hedefleniyor. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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