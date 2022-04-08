TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı - Son Dakika
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TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı

08.04.2022 00:17
TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da kanser hastası çocuklara iftar programı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'da kanser hastası çocuklara iftar programı düzenledi.

Başkent Hartum'da düzenlenen ve Hepimiz Değeriz Derneğinin desteklediği program, kanser hastası çocukların tedavileri sırasında ikamet ettiği "İçimizde Umut Var" merkezinde yapıldı.

Programa, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden ve Türkiye Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Şen katıldı.

Kanser hastası çocuklar için verilen iftarın ardından çocuklara hediyeler takdim edildi ve farklı oyunlar oynandı.

Büyükelçi Neziroğlu, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan'da ramazan ayının gelmesiyle gıda yardımlarının dağıtılması, iftarlar düzenlenmesi ve su kuyularının açılması gibi insani yardım faaliyetlerimizde ciddi bir artış oldu." dedi.

Kanser hastası çocuklarla iftar yaptıklarını belirten Neziroğlu, "Bulunduğumuz merkezde 35 tane Sudanlı yavrumuz kanser tedavisi görüyor. Daha önce burayı ziyaret etmiştik, zaman zaman da destekte bulunuyoruz. Bugün TİKA'nın katkılarıyla bu iftarı düzenledik, hediye dağıttık ve onları mutlu etmeye çalıştık, hastalıklarını bir nebze unutturmaya çalıştık. Ramazan ayı boyunca da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

TİKA Hartum Koordinatörü Özden ise TİKA olarak ramazanda gıda yardımları ve iftar programları yaptıklarını, bugün de kanser hastası çocukları ve ailelerinin konakladığı yurtta iftar yapmayı uygun gördüklerini belirtti.

Hepimiz Değeriz Derneğinde gönüllü Alemeddin Adem İdris de kanser tedavisinin uzun sürdüğüne dikkati çekerek, program için TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı
TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı
TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı
TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı

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Kanser, Hartum, Sudan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Sudan'daki kanser hastası çocuklara iftar programı - Son Dakika


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