Son Dakika Haberleri: Tika'dan Sudan'daki Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarına Ankara'da Eğitim

Tika'dan Sudan'daki Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarına Ankara'da Eğitim

2 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde Sudan Khartoum Cheshire Home (KCH) Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına Ankara'da 15 gün ortez ve protez konularında eğitim verildi.

Tika'dan Sudan'daki Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarına Ankara'da Eğitim, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde Sudan Khartoum Cheshire Home (KCH) Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına Ankara'da 15 gün ortez ve protez konularında eğitim verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile yapılan iş birliği kapsamında Sudan KCH Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarına Ankara'da eğitim programı düzenlendi.

Açıklamada, aralarında uzman doktor, fizyoterapist ve teknik eğitmenlerin bulunduğu Sudanlı 10 eğiticiye, Ankara Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunun öğretim üyeleri tarafından 15 günlük eğitim verildiği belirtildi.

Ortez ve protez konularının ele alındığı eğitimde, hastaların protezle rehabilitasyonlarına ve protezle yürüyüşlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik teorik ve uygulamalı dersler verildiği, Türkiye'ye getirilen 3 Sudanlı engelliye de ortez tedavisi uygulandığı kaydedildi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından TİKA'da düzenlenen törende Sudanlı heyete sertifika verildiği belirtilen açıklamada, KCH Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Menal Mustafa'nın, Ankara'da edindikleri mesleki bilginin ülkelerinde bedensel engellilerin rehabilitasyonuna vereceği katkılardan dolayı TİKA'ya ve Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, merkezin daha iyi şartlarda hizmet vermesi amacıyla fiziki kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:42 Kaynak: AA

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