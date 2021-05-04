TİKA'dan Tacikistan'a 42 tonluk patates tohumu desteği - Son Dakika

TİKA'dan Tacikistan'a 42 tonluk patates tohumu desteği

04.05.2021 15:43
TİKA'dan Tacikistan'a 42 tonluk patates tohumu desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), patates üretimini geliştirme projesi kapsamında Tacikistan'a 42 ton patates tohumu yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), patates üretimini geliştirme projesi kapsamında Tacikistan'a 42 ton patates tohumu yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan Tarım Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen projenin ilk ayağında Türkiye'den temin edilen tohumların 40 tonluk kısmı ekim yapılmak üzere Tacikistan'ın farklı bölgelerindeki çiftçilere dağıtıldı.

Projenin ikinci ayağında ise geriye kalan yaklaşık 2 tonluk tohumun üç bölgede deneme ekimlerinde kullanıldığı belirtildi.

Deneme ekimi ile ülke için en uygun patates tohum türlerinin tespit edilmesi ve en verimli türlerin Tacikistan'a kazandırılması amaçlanıyor.

Projenin üçüncü ayağında, deneme ekiminin en uygun koşullarda yapılmasını sağlamak amacıyla TİKA tarafından temin edilen 3 patates ekme makinesi Tacikistan Tarım Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Projenin son ayağında ise sağlıklı ekimi temin etmek amacıyla Türkiye'den gelen bir uzmanın hem Tacikistan Tarım Bakanlığı uzmanlarına hem de ekim bölgesindeki uzmanlara eğitimler verdiği, sağlıklı şartlarda ve düzgün yapılması amacıyla da ekim sürecine destek sağlandığı ifade edildi.

Tohumluk patateslerin teslimi için yapılan törene Tacikistan Tarım Bakanı Sulaymon Ziyozoda Rizoi, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl ve TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Erbir katıldı.

Törende konuşan Rizoi, "TİKA'nın 2021 yılında tarımla ilgili birçok projeye destek veriyor olmasından memnuniyet duyuyoruz." diyerek teslim aldıkları patates tohumlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu ve bu projeye çok önem verdiklerini ifade etti.

Bunun bir başlangıç olmasını umut ettiklerini ifade eden Rizoi, özellikle tohum konusunda önümüzdeki dönemde çok daha yakın bir şekilde iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Rizoi, TİKA ile farklı alanlarda da iş birliği yapmak istediklerini belirterek bahçecilik, seracılık ve arıcılığı saydı.

TİKA Koordinatörü İbrahim Erbir, TİKA tarafından desteklenen projenin, Tacikistan'ın patates üretimi için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

TİKA'nın desteğinin sadece bir defaya mahsus olmadığını söyleyen Erbir, "Önümüzdeki yıllarda Tacikistan için ihtiyaç duyulan tohumluk patateslerin temini kapsamında sertifikalı, kaliteli ve ucuz olan tohumluk Türk patateslerinin ülkeye kazandırılmasını amaçlanıyor." diye konuştu.

Erbir, Tarım Bakanlığının ilgili birimi ile iş birliği içinde Türkiye'den getirilen 6 tür tohumluk patatesin Tacikistan'ın üç bölgesinde deneme amaçlı olarak ekiminin yapıldığını ve bu sürecin sonunda getirilen patates türlerinden ülke için en verimli ve uygun olanların belirlenerek önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulan tohumluk patateslerin tedarikinin sağlanacağını belirtti.

Yıllık kişi başı yaklaşık 130 kilogram patates tüketimi ile bu konuda dünyada önde gelen ülkelerden olan Tacikistan'da patates, ekmekten sonra en çok tüketilen gıda maddesi konumunda bulunuyor.

Ülkede, 2020 yılında yaklaşık 900 bin ton patates hasadı yapılırken, bu üretim miktarı yaklaşık 9,5 milyonluk nüfusa sahip ülkenin yıllık ihtiyacını karşılamaktan uzak.

Tacikistan, tohumluk patateste yüzde 50-60 dışarıya bağımlı durumda.

Bu dışa bağımlılık ülkede ucuz ve kaliteli tohuma ulaşmayı zorlaştırıyor.

TİKA'nın bu projesi ile Tacikistan'ın kronikleşen tohumluk patates probleminin çözülmesi amaçlanıyor.

Türkiye, Tarım, Tohum, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Tacikistan'a 42 tonluk patates tohumu desteği - Son Dakika


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