TİKA'dan Tacikistan'da Rehabilitasyon Merkezine Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Tacikistan'da Rehabilitasyon Merkezine Destek

TİKA'dan Tacikistan'da Rehabilitasyon Merkezine Destek

13.08.2021 11:34

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Sosyal Güvenlik Ajansı İşbirliğinde, ajansa bağlı Romit Gaziler ve Emekliler Rehabilitasyon Merkezi'nin mutfak ve yemekhanesinin donanımını gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Sosyal Güvenlik Ajansı İşbirliğinde, ajansa bağlı Romit Gaziler ve Emekliler Rehabilitasyon Merkezi'nin mutfak ve yemekhanesinin donanımını gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen projeyle merkez modern bir görünüme kavuşturularak, merkezde tedavi gören gazi ve emeklilerin daha güvenli ve temiz bir ortamda hizmet alabilmeleri sağlandı.

Malzemelerin tesliminde konuşan TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Erbir, TİKA'nın sosyal projelere özel önem verdiğini belirterek, işbirliğinden dolayı Devlet Sosyal Güvenlik Ajansı yetkililere teşekkür etti.

Merkezde tedavi gören gazi ve emekliler ise projeden dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiler.

Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Sosyal Güvenlik Ajansı, yaşlı, engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine barınma dahil birçok alanda hizmet veriyor. Ülkenin farklı 11 bölgesinde kurulan merkezlerde huzurevi, zihinsel engelliler ve rehabilitasyon hizmetleri veren ajansın Duşanbe'de bulunan Vahdat Şehri Romit Gaziler ve Emekliler Rehabilitasyon merkezinden yılda 400'den fazla kişi faydalanıyor.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum TİKA'dan Tacikistan'da Rehabilitasyon Merkezine Destek - Son Dakika


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