TİKA'dan Tacikistan'da yüksek öğretime destek - Son Dakika
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TİKA'dan Tacikistan'da yüksek öğretime destek

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), bin 200'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Tacikistan Devlet Sanat ve Tasarım Enstitüsünün iki atölyesini yeniledi.

TİKA'dan Tacikistan'da yüksek öğretime destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), bin 200'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Tacikistan Devlet Sanat ve Tasarım Enstitüsünün iki atölyesini yeniledi.


Yenilenen atölyelerin açılış törenine Tacikistan Devlet Sanat ve Tasarım Enstitüsü Rektörü Jamshed Ganizoda, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ve TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk katıldı. Enstitü Rektörü Ganizoda yaptığı konuşmada, enstitünün kuruluşundan bu yana TİKA'nın vermiş olduğu desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliğinin artarak devam etmesini arzu ettiğini belirtti.


Tacikistan'ın kültür ve sanat hayatına kazandırılacak yetenekli gençlerin daha iyi şartlarda eğitim almalarına imkan sağlamak amacıyla yenilenen atölyeler, iç tasarım, tekstil ve dikiş nakış bölümü öğrencilerinin hizmetine sunuldu. TİKA tarafından teknolojik ekipmanlarla donatılan atölyeler sayesinde öğrenciler hazırladıkları tasarımları en iyi şekilde kıyafetlere dönüştürebilecekler. Enstitüde ekipman yetersizliği nedeniyle kapanmak üzere olan grafik baskı bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Lino Gravür Atölyesi, TİKA tarafından yenilenerek öğrencilerin çizimlerini gerçekleştirdikleri eserleri baskı makinesi yardımıyla basabilecek ve sergilenebilecek hale getirildi.


Tacikistan'da nitelikli sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek amacıyla 2013 yılında kurulan ve Tacikistan Cumhuriyeti'nin en genç yükseköğretim kurumu olma özelliğine sahip olan Tacikistan Devlet Sanat ve Tasarım Enstitüsü bünyesinde bugüne kadar 4 farklı atölyeyi yenileyen TİKA, Ahşap Oyma ve Vitray Bölümlerine ait atölyelerin yenilenmesi projesini önceki yıllarda tamamlamıştı. - ANKARA

Tacikistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:32 Kaynak: İHA
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