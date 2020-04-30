TİKA'dan Tacikistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Tacikistan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini destekleme amacıyla koruyucu tulum ve maske üretimine başlandı.

TİKA Duşanbe Program Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının talebi üzerine, ülkenin salgınla mücadelede yer alan sağlık çalışanlarına teslim edilmek için 1000'er koruyucu tulum ve maske üretimine başlandı.

TİKA ile Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı arasında varılan mutabakat kapsamında, üretilecek koruyucu tulum ve maskeler sağlık çalışanlarının yanı sıra ülkenin sınır ve gümrük kapıları ile havaalanlarında görevli Sınır Birlikleri Komutanlığına da teslim edilecek.

10 bin maske de salgından etkilenme riski yüksek olan şeker hastası vatandaşlara dağıtılacak.

Gelecek hafta da Tacikistan'ın salgınla mücadelesini desteklemeye yönelik TİKA tarafından ülkedeki ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda ve hijyenik ürünlerin dağıtılması planlanıyor.

Tacik makamlarının, bugün ülkede ilk kez salgının tespit edildiğini açıklamasının ardından Koronavirüsü Önleme Merkezi kararıyla vatandaşların maske takmaları zorunlu kılınmıştı.