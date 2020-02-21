TİKA'dan Tacikistan üniversitesine konferans salonu - Son Dakika
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TİKA'dan Tacikistan üniversitesine konferans salonu

6 saat önce

Tacikistan'ın en köklü yükseköğretim kurumu olan Tacikistan Milli Üniversitesinin ana kampüsünde yer alan konferans salonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilendi.

TİKA'dan Tacikistan üniversitesine konferans salonu, System.String[]

Tacikistan'ın en köklü yükseköğretim kurumu olan Tacikistan Milli Üniversitesinin ana kampüsünde yer alan konferans salonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilendi.

Konferans salonunun açılış programına Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal, Milli Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kobilcon Huşvahtzoda, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Köksal ve Huşvahtzoda, üniversitedeki Türkçe sınıflarını ziyaret etti.

Büyükelçi Köksal, salonu üniversiteye kazandıran TİKA'ya teşekkürlerini sundu ve ziyaret ettikleri Türkçe sınıflarının ileride üniversite bünyesinde açılması planlanan Türkoloji kürsüsüne bir nüve teşkil etmesini umut ettiğini belirtti.

Rektör Huşvahtzoda, TİKA'ya teşekkür ederek verimli iş birliğini bundan sonra da devam ettirmek arzusunda olduklarını dile getirdi.

Konferans salonu yenilenen üniversite 1948 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve ülkenin en köklü yükseköğretim kurumu olarak görülüyor. TİKA tarafından tadilatı ve tefrişatı gerçekleştirilen konferans salonu, üniversitede gerçekleştirilecek önemli organizasyonlara ev sahipliği yapabileceği gibi aynı zamanda öğrencilerin derslik olarak kullanabileceği büyük bir amfi olarak tasarlandı.

Ayrıca üniversite yönetiminin talebi üzerine konferans salonunun bulunduğu binada yer alan 2 dersliğin tadilat ve tefrişatı yapılarak Türkçe sınıfları oluşturuldu. Bu sınıflarda TÖMER öğretmenleri tarafından Türkçe dersleri veriliyor.

Tacikistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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