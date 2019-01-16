Son Dakika Haberleri: Tika'dan Tanzanyalı Öğrencilere Spor Tesisi

Tika'dan Tanzanyalı Öğrencilere Spor Tesisi

27 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde Tambaza Lisesi öğrencilerine basketbol ve voleybol sahası inşa edildi.

Tika'dan Tanzanyalı Öğrencilere Spor Tesisi, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde Tambaza Lisesi öğrencilerine basketbol ve voleybol sahası inşa edildi.

TİKA Tanzanya'nın en büyük şehri olan Darüsselam'da 800'den fazla öğrenciye eğitim veren Tambaza Lisesi'ne çocukların basketbol ve voleybol oynayabileceği saha inşa etti. Öğrencilerin derslerinin yanı sıra spor aktivitelerine de zaman ayırmalarına destek sağlanan proje ile daha sağlıklı bireylerin yetişmesi hedefleniyor.

"Artık hayallerim çok da uzak değil"

Tambaza Lisesi öğrencilerinden Baraka Nikosefa, "Hep çok iyi bir basketbol oyuncusu olup ülkemi uluslararası liglerde temsil etmeyi hayal ederdim. Yapılan bu basketbol sahası ile artık hayallerim çok da uzak değil. Türkiye'ye sonsuz teşekkürler" dedi.

Spor sahasının açılış törenine Türkiye Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, TİKA Darüsselam Program Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu, Ilala Bölgesi Millet Vekili ve Meclis İkinci Başkanı Mussa Azzan Zungu, Ilala Belediye Başkanı Charles Kuyeko, Tambaza Lisesi yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tanzanya Meclis İkinci Başkanı Mussa Azzan Zungu başta TİKA olmak üzere Türk makamlarının Tanzanya'ya göstermiş olduğu yakın ilgiden memnuniyet duyduklarını ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gittiğini ifade etti. Zungu, "Gençlerimize bu şekilde modern bir ortamda spor yapma imkanı sunduğu için TİKA'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tanzanya 58 milyonu aşkın nüfusu ile Afrika'nın en az gelişmiş ülkelerinin başında geliyor. Ülke nüfusunun yüzde 43'ünü ise 0-14 yaş arası çocuklar oluşturuyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

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