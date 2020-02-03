TİKA'dan Tiflis'in alt geçitlerine engelli asansörleri - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in bazı alt geçitlerinde kurulan engelli asansörlerinin hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, TİKA tarafından Tiflis'in merkezi noktalarında kurulan engelli asansörlerinin hizmete sokulması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Özgürlük Meydanı'nda yer alan alt geçitte düzenlenen törende konuşma yapan Kaladze, Türkiye ile Gürcistan arasındaki yakın iş birlikleri çerçevesinde bir başarılı projeye daha imza atıldığını vurguladı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ile TİKA'ya teşekkür eden Kaladze, gelecekte de bu alanda iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Tiflis Belediye Başkanı olmadan önce Enerji Bakanı olarak görev yaptığı dönemlerde Türkiye ile yakın iş birliği yapılmaya başlandığını kaydeden Kaladze, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son derece önemlidir, iki ülke dostane ilişkilere sahip." dedi.

Yazgan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aslında bu projenin bitişi değil bir yerden başlayışıdır." dedi.

"Kavram şu, küçük katkılarla büyük farklar yaratabilmek istiyoruz ve bu maddi katkıdan ziyade ince düşünce diyebileceğimiz bir kavram." ifadelerini kullanan Yazgan, zengin turizm mekanlarına sahip Tiflis'in daha erişebilir hale getirilmesi yönünde Gürcü yetkililerle iş birliğini sürdüreceklerini dile getirdi.