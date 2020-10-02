Son dakika haberleri... TİKA'dan topraklarını kurtarmak için mücadele veren Azerbaycan'a ilk yardım desteği - BAKÜ
Son dakika haber... Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), topraklarını Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan'a 500 ilk yardım çantası sağladı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), topraklarını Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarmak için operasyon başlatan Azerbaycan'a 500 ilk yardım çantası sağladı.
TİKA Bakü Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Azerbaycan Kızılay Cemiyetine teslim edilen ilk yardım çantalarının cephe hattına gönderildiği bildirildi.
Azerbaycan Kızılay Cemiyetinin gönüllüleri ilk yardım çantaları ile Terter, Ağdam, Fuzuli, Daşkesen, Naftalan ve Goranboy illerinde yaralı sivillere hizmet verecek.
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