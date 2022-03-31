TİKA'dan Tunus'ta engelli eğitim merkezine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'un Nabel kentinde psikomotor eğitim salonu açtı.

Korba Yerel Engellileri Destekleme Derneğinde yer alan Reca Eğitim merkezindeki psikomotor eğitim salonunun açılışına, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, Nabel Valisi Muhammed Rıza Melika, TİKA Tunus Koordinatörü Ali Fuat Cebeci ve yerel yetkililer katıldı.

Tunus Sosyal İşler Bakanlığına bağlı merkezdeki eğitim salonunda, 5-13 yaş grubunda farklı yeteneklere sahip engelli çocukların psikomotor becerilerinin geliştirilmesi hedefliyor.

Büyükelçi Çakıralp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA, Tunus'ta uzun yıllardır çok önemli projelere imza atıyor. Bu projelerde mümkün olduğunca halka doğrudan dokunmaya çalışıyor, bundan dolayı son derece mutluyuz. Engelli, engelsiz tüm çocuklar bizim geleceğimiz, bu yüzden çok önemliler. Önümüzdeki dönemde, projelere devam etmeyi istiyoruz. Büyükelçilik olarak, Tunus'un her bölgesinde her kentinde, başta TİKA olmak üzere tüm kuruluşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Tunus ile malumunuz tarihi, kültürel ve beşeri çok derin bağlarımız mevcut. Bu bağları bizden sonraki nesillere aktarmak son derece önemli." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz engelli çocuklarımızı hayata hazırlamak"

Korba Yerel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Hazer el-Garbi de "Derneğimizde, özel ihtiyaçları olan engelli çocukların eğitimi ile ilgileniyoruz. Çocuklarımıza anaokulundan başlayıp meslek sahibi olana kadar tüm evrelerde merkezimiz bünyesinde eğitim vermeye devam ediyoruz. En büyük hedefimiz, engelli çocuklarımızı hayata hazırlamak. Merkezimizde eğitim alan engelli çocukların, kendi çabalarıyla kimsenin desteği olmadan hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak için çaba gösteriyoruz. TİKA'ya bize güvendikleri ve destek verdikleri için teşekkür ederiz."diye konuştu.

TİKA tarafından oluşturulan eğitim salonunun çocukların psikomotor becerilerinin gelişimine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Garbi, oluşturulan oyun salonunda çocukların bu gelişimlerinin hızlandırılacağını kaydetti.

TİKA 2012 yılından bu yana projeleriyle Tunus'ta

TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci, bu ülkedeki çalışmalara 2012 yılında başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tunus'ta TİKA'nın açılmasından bu yana yaklaşık 200 proje ve faaliyet yürüttük. Bunlardan 8 tanesi engellilere yönelik geliştirdiğimiz proje ve faaliyetlerden oluşuyor. Bugün açılışını yaptığımız projeyle 5 ile 13 yaş arası 60 çocuğun psikomotor becerilerini elde etmelerini amaçlıyoruz. Sosyal entegrasyonları sağlamak için ihtiyaç duyulan materyalleri temin ederek bu projeyi hayata geçirdik. Bundan sonra da TİKA olarak, dezavantajlı gruplara yönelik bu tarz sosyal içerikli projelerimizi arttırarak devam edeceğiz."

Yılda ortalama 100 engelli birey eğitim alıyor

Korba'da 1992 yılında kurulan Korba Yerel Engellileri Destekleme Derneğine bağlı Reca Eğitim Merkezi, Tunus Sosyal İşler Bakanlığına bağlı olarak, bölgedeki 3 ile 30 yaş arasındaki zihinsel ve fiziksel engelli bireylere hitap ediyor.

Her yıl ortalama 100 engelli bireyin faydalandığı merkezde, özel eğitim, termoterapi, psikoterapi, mesleki eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler ile engelli bireylerin toplumsal entegrasyonu sağlanıyor.