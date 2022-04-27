TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

27.04.2022 17:28
TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus genelinde düzenlediği ramazan programları kapsamında 700 aileye gıda kolisi yardımı yaparken, binlerce kişiye de iftar yemeği verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus genelinde düzenlediği ramazan programları kapsamında 700 aileye gıda kolisi yardımı yaparken, binlerce kişiye de iftar yemeği verdi.

TİKA Tunus Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, TİKA'nın bu ülkede yürüttüğü ramazan yardımı etkinliklerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Tunus Sosyal Dayanışma Birliği iş birliğiyle Tunus'un Kayravan ve Kasrin vilayetlerinde yaşayan 700 hak sahibi aileye ramazan ayı boyunca gıda yardım paketleri ulaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Gıda kolilerinin dört kişilik bir ailenin ramazan ayı boyunca ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ajansımızın her yıl ramazan ayında dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya yönelik gerçekleştirdiği geleneksel ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, TİKA Tunus olarak bu sene Tunus'un ekonomik ve sosyal imkanları nispeten sınırlı olan Kayravan ve Kasrin bölgelerinde yaşayan ailelere destek olduk."

Ramazan yardım faaliyetleri kapsamında gıda kolileri dağıtımının yanı sıra günlük 200'ün üzerinde kişiye iftar verildiği kaydedilen açıklamada, hedeflerinin ramazan ayı sonuna kadar 8 bin kişiye iftar sunmak olduğu aktarıldı.

Tunus'ta 2012 yılında faaliyetlerine başlayan TİKA, bugüne kadar gerçekleştirdiği teknik ve kalkınma iş birliği projelerinin yanı sıra her yıl ramazan ayı münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.

TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Tunus'ta ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika


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