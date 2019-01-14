Tika'dan Tunuslu Çiftçilere Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus
'un Sidi Bouzid şehrinde tarım kooperatifine Stevia (Şeker otu) tarımı için gerekli malzeme ve teknik ekipman desteğinde bulundu.
TİKA tarafından "Sidi Bouzid'de Stevia Tarımını Destekleme Projesi" hayata geçirildi.
Projeyle Tunus'ta ilk defa yapılacak Stevia tarımı için gerekli iş gücü ve bilgi birikimine sahip olan ancak ekipman eksikliği nedeniyle üretime başlayamayan Tadhamen Kooperatifine destek sağlandı.
Proje kapsamında, aralarında kadın çiftçilerin de yer aldığı 17 Sidi Bouzidli çiftçiyi birleştiren Tadhamen Kooperatifi için Stevia tarımı alanında faaliyete başlaması için ihtiyaç duyduğu tohum, sera, sulama tesisatı, yaprak kurutma makinası, gübre ve sair tarım malzemesi temin edildi.
Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar dolarlık pazarı olan bu yeni sektörde Tadhamen Kooperatifinin ilk etapta projeden yıllık 150 bin dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
Stevia Bitkisi
Dünyada kullanımı her geçen gün artan protein ve şeker içermeyen Stevia bitkisi, fabrikasyon işlemlerden geçtikten sonra, şekere oranla yaklaşık 400 kat daha fazla tatlandırıcı özellik kazanabiliyor. Stevia, diyabet, hipertansiyon ve obezite hastaları tarafından yoğun talep görüyor.