TİKA'dan Tunuslu genç çiftçilere bal arıcılığı desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Tunuslu genç çiftçilere bal arıcılığı desteği

07.05.2022 12:07
TİKA'dan Tunuslu genç çiftçilere bal arıcılığı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunuslu genç çiftçilere bal aracılığı için, bal arısı kovanı, gerekli ekipman ve eğitim desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tunuslu genç çiftçilere bal aracılığı için, bal arısı kovanı, gerekli ekipman ve eğitim desteği sağladı.

TİKA Tunus Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beca Tarımsal Kalkınma Komiserliği ve Vadi el- Maden Kalkınma Grubu iş birliği ile Tunus'un kuzeyinde yer alan Nefze kenti kırsalında faaliyet gösteren çiftçilere bal arısı kovanı, bal aracılığı için gerekli ekipman ve eğitim desteği sağlandığı belirtti.

Proje kapsamında genç çiftçilere destek sağlandığı belirtilen açıklamada, "Beca Tarımsal Kalkınma Komiserliği tarafından belirlenen 15 genç çiftçiye bal arıcılığı konusunda teknik eğitim verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar için bir de sertifika töreni düzenlendi. Her bir çiftçinin bal arıcılığı, bal üretimi ve pazarlaması faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipman TİKA tarafından sağlandı." ifadelerine yer verildi.

Tunus'ta bal aracılığını desteklemeye 2017'de başlayan TİKA, Cendube vilayeti ve Beca vilayeti kırsalında kadın ve gençlerin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi amacıyla bal arıcılığı alanında malzeme ve ekipman desteğinde bulunmuştu.

Tunus'ta 2012 yılında faaliyetlerine başlayan TİKA, bugüne kadar gerçekleştirdiği teknik ve kalkınma iş birliği projelerinin yanı sıra ülkede birçok proje ile çiftçilere destek oluyor.

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Maden, Tunus, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Tunuslu genç çiftçilere bal arıcılığı desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİKA'dan Tunuslu genç çiftçilere bal arıcılığı desteği - Son Dakika
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