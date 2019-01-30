Tika'dan Türk Cumhuriyetlerine Turizm Desteği

Türk dünyasında turizm sektörünün gelişmesi amacıyla Kazakistan
ve Kırgızistan
'dan gelen 21 kişilik gruba Antalya
'da turizm eğitimi veriliyor.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanlığı öncülüğünde ve desteğiyle, Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye
Manas Üniversitesi, Kazakistan Ahmet Yesevi
Üniversitesi, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TURKSOY) ve Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) iş birliğinde "Turizm Sektöründe Mesleki Yeterlilik Potansiyelinin Geliştirilmesi" projesi başlatıldı.
Proje kapsamında Kırgızistan ve Kazakistan'dan gelen 21 kişilik ilk gruba Antalya'nın Manavgat
ilçesinde bir otelde eğitim veriliyor.
Turizmde çalışan ve üniversitelerin turizm bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan grup, yiyecek içecek, restoran ve idarecilik alanlarında eğitim alıyor. Teorik ve uygulamalı olarak 15 gün sürecek eğitimi tamamlayanlar mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak.
"Otelcilik alanının gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz"
Proje koordinatörü ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, projeyle Türk dünyasında turizmin gelişmesini amaçladıklarını söyledi.
TİKA'nın öncülüğünde gerçekleştirdikleri projeyle Kırgızistan ve Kazakistan turizminin gelişmesi için eğitim programı hazırladıklarını ifade eden Tuna, yetiştirdikleri kişilerin kazandıkları donanımlarla ülkelerinde turizm gelirlerini artıracağını ve istihdamı güçlendireceklerini kaydetti.
Tuna, "Tüm katılımcıların memleketlerine döndükten sonra tesislerinde yönetim kademelerinde yükselmesi ve tesisleri daha iyi yöneterek aynı zamanda ülkelerinin turizm potansiyellerini güçlendirmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Türk Cumhuriyetlerinde turizm sektöründeki mesleki yeterlilik potansiyelinin geliştirilmesi için eğitimlerin dönem dönem devam edeceğini aktaran Tuna, bundan sonraki eğitime Özbekistan
'dan katılım gerçekleşeceğini belirtti.
Eğitime katılanlar da Türkiye'de olmaktan ve eğitim almaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, öğrendikleri bilgileri ülkelerinde uygulayacaklarını, turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaklarını kaydetti.