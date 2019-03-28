Son Dakika Haberleri: Tika'dan Türkiye Milli Pediatri Derneğine Destek

Tika'dan Türkiye Milli Pediatri Derneğine Destek

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Türk çocuk hekimleri, Panama'da düzenlenen Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) Kongresi'ne katıldı.

Tika'dan Türkiye Milli Pediatri Derneğine Destek, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Türk çocuk hekimleri, Panama'da düzenlenen Uluslararası Pediatri Birliği (IPA) Kongresi'ne katıldı. Kongrede Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA'nın gelecek başkanı seçildi.

Uluslararası Pediatri Birliği (IPA), sadece sağlık alanında değil yoksulluk, savaş, göç, çocukların eğitimi, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi gibi birçok alanda farkındalık oluşturmak ve dünyada çocuk ve ergen sağlığını korumak, iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Dünyada 144 ülkeden çocuk sağlığı derneklerinin üyesi olduğu ve 1 milyon çocuk hekimini temsil eden IPA, Panama'da düzenlediği kongrede çocuk sağlığını tehdit eden birçok konuyu gündemine aldı. Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Deniz Özmen ve dünyanın dört bir yanından çocuk hekimlerinin katıldığı kongre kapsamında ayrıca IPA Genel Kurul toplantısında IPA'nın gelecek başkanını belirlemek üzere seçim yapıldı. IPA'ya üye olan bazı ülke dernekleri tarafından aday gösterilen Türkiye Milli Pediatri Derneği (TMPD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, IPA'nın gelecek başkanı seçildi. Dr. Hasanoğlu, bu görevde hizmet edeceği 2 yılın ardından görevine IPA Başkanı olarak devam edecek. Dr. Hasanoğlu, 1992 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın ayrılmasından sonra göreve gelen ilk Türk hekim oldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:04 Kaynak: İHA

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