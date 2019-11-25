Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Uganda'da kadınların güçlendirilmesine destek
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TİKA'dan Uganda'da kadınların güçlendirilmesine destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Uganda'da dikiş kurslarını başarı ile tamamlayan 100 kadına dikiş makinesi ve kumaş dağıttı.

TİKA'dan Uganda'da kadınların güçlendirilmesine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Uganda'da dikiş kurslarını başarı ile tamamlayan 100 kadına dikiş makinesi ve kumaş dağıttı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA Uganda'da kadınların güçlendirilmesi ve kadın istihdamının artırılması amacıyla dikiş-nakış ve el becerileri kursları düzenlendi.

TİKA daha sonra kurslardan başarı ile mezun olan 100 kursiyere dikiş makinesi ve kumaş dağıttı.

Uganda İslam Üniversitesi Kadınlar Kampüsü'ndeki dağıtım törenine Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, TİKA Uganda Program Koordinatörü Yahya Acu, kampüs direktörü Dr. Medina Sebyala katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Alp, kadını güçlendirmenin toplumu güçlendirmek olduğunun altını çizerek Türkiye'nin bütün kurumların Uganda ile her zaman iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Açıklamada, 42 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 52'sini kadınların oluşturduğu, meslek edinen kadınların dağıtılan dikiş makineleri ile gelir elde etmeleri ve aile bütçelerine katkı sağlamalarının hedeflendiği kaydedildi.

Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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