Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Uganda'ya gıda yardımı
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TİKA'dan Uganda'ya gıda yardımı

37 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Müslümanları Yüksek Konseyi iş birliğinde, Uganda'daki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

TİKA'dan Uganda'ya gıda yardımı, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uganda Müslümanları Yüksek Konseyi iş birliğinde, Uganda'daki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kampala yakınlarındaki Bombo bölgesinde gerçekleştirilen dağıtım programına, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Uganda Başmüftüsü Şeyh Şaban R. Mubajje, TİKA'nın Uganda Koordinatörü Yahya Acu ile çok sayıda üst düzey bölge yöneticisi katıldı.
Büyükelçi Alp yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, TİKA, Türk Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlarıyla bütün dünyada yaptığı ramazan yardımlarına değinerek "Ülkemiz kişi başına düşen milli gelir bazında dünyanın en cömert ülkesi konumundadır." dedi.
Başmüftü Mubajje de konuşmasında, TİKA'nın projelerinin önemine işaret ederek Türkiye'nin Uganda'ya yaptığı yardımlar için teşekkür etti ve bundan sonraki projelerde de iş birliği içerisinde olmak istediklerini kaydetti.
Ramazan programı çerçevesinde, 10 kilogram un, 6 kilogram fasulye, 6 kilogram pirinç, 2 kilogram şeker, 500 gram tuz ve 2 litre yağdan oluşan gıda paketleri dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:41 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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