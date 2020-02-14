TİKA'dan Ukrayna'da çocuk hastanesine sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Ukrayna ile sağlık alanında iş birliğini sürdürüyor. Kiev'de 4 Numaralı Çocuk Klinik Hastanesi'nde Türk İşbirliği ve TİKA desteği ile kurulan duyusal odaların açılış töreni yapıldı.

Kiev'de 1962 yılında kurulan, sinir sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi ve psikonörolojik hastalıkları olan çocuklara hizmet sunan 4 No'lu Çocuk Klinik Hastanesi Polikliniği bünyesinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezinde yeni teknoloji modern ekipmanlarla donatılan duyusal odalar kuruldu. Rehabilitasyon merkezi Kiev başta olmak üzere, tüm Ukrayna'dan sevk edilen hasta çocuklara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Proje çerçevesinde, TİKA tarafından, interaktif zemin seti, çocukların dokunmatik olarak kullanabileceği interaktif ekran, el ve bacak için rehabilitasyon cihazı, interaktif kum havuzu, rehabilitasyon masası gibi duyu bütünleme terapisinde kullanılan cihazlar temin edildi.

Açılışa Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Esin Acar Ergin, 4 No'lu Çocuk Klinik Hastanesi Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yuliya Protsyuk, Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) yöneticisi Ali Kunt, Kiev Şehir Meclisi üyeleri, hastane yetkilileri, sağlık personelleri ve çocuklar katıldı.

BÜYÜKELÇİ GÜLDERE: GELECEK ÇOCUKLARDA

Konuşmasında Türkiye ile Ukrayna arasında gelişmekte olan iş birliğinin önemini vurgulayan Büyükelçi Güldere, "Bugünse insanlarımız arasında, çocuklarımız arasında var olan ince birlikteliğimizle ilgili çok özel bir adım atıyoruz. Gelecek çocuklarda. Çocuklar için yapılan bu özel çalışma için TİKA'ya ve hastane yönetimine, bir baba olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum" dedi.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Esin Acar Ergin ise Ukraynaca yaptığı konuşmasında davetlilere katılımları için teşekkür ederek, proje ve TİKA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ukrayna'da 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren TİKA, Ukraynalı proje ortaklarıyla eğitim, sağlık, kamu kurumlarının kapasitesinin artırılması alanlarında 500'den fazla iş birliği projesini hayata geçirdi.