TİKA'dan uluslararası güvenlik teşkilatlarına eğitim - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), hem Türkiye'de hem de yurt dışında Kenya, Karadağ, Özbekistan, Filistin, Tunus ve Arnavutluk emniyet mensuplarına eğitim verdi.



TİKA, Türkiye'nin güvenlik alanındaki tecrübesini aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda, emniyet ve jandarma teşkilat mensuplarına yönelik karşılıklı olarak tecrübelerin paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve karşılıklı ülkeler arası polis/asker teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyor.



TİKA, Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İş birliği Projesi" kapsamında hem Türkiye'de hem de Kenya, Karadağ, Özbekistan, Filistin, Tunus ve Arnavutluk emniyet teşkilatlarından 111 polise yönelik eğitim programları düzenlendi. Program kapsamında, emniyet teşkilat mensuplarına yönelik karşılıklı olarak tecrübelerin paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve ülkeler arası polis ve asker teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Eğitim kapsamında personellere, Patlama Sonrası İnceleme Kursu, Polis Liderliği ve Yönetim Becerileri Kursu, Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi Kursu, Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Eğitimi Kursu, Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kursu alanlarında eğitimler verildi. Karşılıklı diyaloglarla düzenlenen bu eğitimlerde ülkeler arası işbirliği alanları konusunda da istişarelerde bulunuldu.



Kursa katılan polisler ve heyet başkanları, Türkiye tarafından verilen eğitimlerden ve Türkiye'de bulundukları süre zarfında gördükleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, verilen uygulamalı ve teorik eğitimlere devam edilmesinin kendileri ve meslektaşları için önem arz ettiğini ve ülkemiz tecrübesinden yararlanmak istediklerini ve bu tarz eğitimlerin devam etmesini arzu ettiklerini belirtti. - ANKARA