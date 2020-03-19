TİKA'dan uluslararası güvenlik teşkilatlarına eğitim - Son Dakika
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TİKA'dan uluslararası güvenlik teşkilatlarına eğitim

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'de, Kenya, Karadağ, Özbekistan, Filistin, Tunus ve Arnavutluk'ta görev yapan 111 emniyet mensubuna eğitim verdi.

TİKA'dan uluslararası güvenlik teşkilatlarına eğitim, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'de, Kenya, Karadağ, Özbekistan, Filistin, Tunus ve Arnavutluk'ta görev yapan 111 emniyet mensubuna eğitim verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Türkiye'nin güvenlik alanındaki tecrübesinin aktarılması amacıyla, emniyet ve jandarma teşkilat mensuplarına yönelik tecrübelerin paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve karşılıklı ülkeler arası polis ve asker teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması kapsamında çeşitli eğitimler veriyor.

Bu çerçevede, TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" ile hem Türkiye'de hem de Kenya, Karadağ, Özbekistan, Filistin, Tunus ve Arnavutluk'taki emniyet teşkilatlarından 111 polise yönelik eğitim programları düzenlendi.

Katılımcılara, patlama sonrası inceleme, polis liderliği ve yönetim becerileri, polis liderliği ve operasyon yönetimi, terörizme karşı önemli tesisleri koruma, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eğitimi ve terörün finansmanıyla mücadele kursları verildi.

Karşılıklı diyaloglarla düzenlenen eğitimlerde, ülkeler arası iş birliği alanları konusunda da istişarelerde bulunuldu.

Kursa katılan polisler ve heyet başkanları, Türkiye'nin verdiği eğitimlerden ve burada bulundukları süre zarfında gördükleri ilgi ve misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Arnavutluk, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:42 Kaynak: AA

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