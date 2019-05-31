Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Vietnam Genel İstatistik Ofisi'ne eğitim desteği
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TİKA'dan Vietnam Genel İstatistik Ofisi'ne eğitim desteği

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ve Vietnam Genel İstatistik Ofisi (GSO) iş birliğinde 25 GSO personeline 4 gün boyunca "Üretici Fiyat İstatistikleri" alanında Vietnam'da eğitim verdi.

TİKA'dan Vietnam Genel İstatistik Ofisi'ne eğitim desteği, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) ve Vietnam Genel İstatistik Ofisi (GSO) iş birliğinde 25 GSO personeline 4 gün boyunca "Üretici Fiyat İstatistikleri" alanında Vietnam'da eğitim verdi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015'ten bu yana başkanlık tarafından sürdürülen Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Vietnam Genel İstatistik Ofisi arasındaki iş birliği çerçevesinde Hanoi'deki İstatistik Ofisi merkezinde "Üretici Fiyat İstatistikleri" alanında eğitim verildi.
Açıklamada, eğitimle Vietnam'ın istatistik alanındaki altyapısının gelişimine katkı sağlayarak, iki ülke arasındaki istatistik alanındaki iş birliğinin sürdürülebilirliği hedeflendiği ifade edildi.
25 GSO uzmanının katılım sağladığı istatistik eğitiminin açılışı GSO Başkan Yardımcısı Vu Tan Liem tarafından yapıldı.
Vietnamlı yöneticiler, iki ülke arasında istatistik alanında eğitimlerin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:47 Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu, Vietnam, Güncel
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