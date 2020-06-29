TİKA'dan Yemen'deki 120 sağlık çalışanına Kovid-19'la mücadele eğitimi - Son Dakika

TİKA'dan Yemen'deki 120 sağlık çalışanına Kovid-19'la mücadele eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Yemen'deki 120 sağlık çalışanına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eğitimi vermeye başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Yemen'deki 120 sağlık çalışanına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eğitimi vermeye başladı.

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Aden'de düzenlenen eğitim programının açılış toplantısına TİKA Yemen Koordinatörü Abdullah Sarı'nın yanı sıra Yemen Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Eğitim ve Öğretim Merkezi Müdürü Riyam Bekri katıldı.

TİKA Koordinatörü Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden'de 40 sağlık çalışanına Kovid-19 ile mücadele eğitimi vermeye başladıklarını belirtti.

Sarı, program kapsamında Ebyen, Dali ve Taiz vilayetlerinde de toplam 80 sağlık çalışanına eğitim verileceğini ifade etti.

Yemenli yetkili Riyam Bekri, TİKA'ya destek çalışmaları için teşekkür etti.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi verilerine göre, salgında şu ana dek 1118 kişi enfekte olurken, 302 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu rakamlar Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerdeki verileri içermiyor.

İç savaşın 6 yıldır sürdüğü ve halkın kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı, insani şartların ağırlaştığı ve ülke altyapısının hasar gördüğü Yemen'de TİKA, Türkiye'nin çok yönlü insani dış politikasını sürdürüyor.

Abdullah Sarı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:05 Kaynak: AA

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