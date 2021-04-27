TİKA'dan Zimbabveli çiftçilere tohum ve gübre desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zimbabveli çiftçilere tohum ve gübre yardımında bulundu.

TİKA Pretoria ofisi yetkililerinden Lebohang Matsoso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zimbabve'deki tarımı desteklemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Matsoso, "Batı Mashonaland bölgesindeki 80 çiftçiye mısır tohumu, gübre ve tarımsal ilaç yardımında bulunduk." dedi.

Tarımın gıda sorununu çözmede ve yoksulluğu azaltmada önemli bir faktör olduğuna dikkati çeken Matsoso, yardım edilen ailelerin geçimlerini çiftçilik yaparak sağladıklarını kaydetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren TİKA, insani yardım, eğitim ve sağlık sektöründe destekler başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor.