TİKA dünyanın dört bir yanında engellilerin yanında oldu - Son Dakika

TİKA dünyanın dört bir yanında engellilerin yanında oldu

03.12.2020 12:57
TİKA dünyanın dört bir yanında engellilerin yanında oldu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) son 5 yılda dünyanın dört bir yanındaki engelliler için toplam 5 bin 330 ekipman ve protez desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) son 5 yılda dünyanın dört bir yanındaki engelliler için toplam 5 bin 330 ekipman ve protez desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya dünyanın farklı coğrafyalarındaki engelli bireylerin çeşitli ihtiyaçları konusunda destek oldu.

Son 5 yılda farklı ülkelerdeki görme engelliler için 358, işitme engelliler için 195 ve ortopedik engelliler için 4 bin 777 ekipman ve cihaz desteği sağlandı.

Balkanlar'da "Engelimi Türkiye ile Aşıyorum"

TİKA'nın ilk olarak Bosna Hersek'te başlattığı ve Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Makedonya'da yürüttüğü "Engelimi Türkiye ile Aşıyorum" programı, özel eğitim uygulamaları, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler, bu alana yönelik öğretmen yetiştirme faaliyetleri, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere verilen mesleki eğitim programlarını ve bu programlara katılımın sağlanmasını kapsıyor.

Program kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yürütülen çalışmalarda da İşitme Engelli Öğrencilere Yönelik Meslek Atölyesi ile Otistik Spektrum Bozuklukları olan çocuklar için Çok Duyulu Stimülasyon Odası kuruldu.

Filistin'de engelliler için yapılan çalışmalar

Gazze'de uzun süreli elektrik kesintileri, enerjiye bağlı tıbbi ekipman kullanmak zorunda olan hastalar için büyük sorun oluşturuyor. TİKA bu sorunu yaşayan özel bakıma muhtaç 30 hastanın evine güneş enerjisi sistemi kurarak tedavilerine destek oldu.

Ayrıca Gazze'de Es-Selame Derneği tarafından yürütülen ve TİKA'nın desteklediği proje ile İsrail'in saldırıları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle işitme kaybı yaşayan her yaştan 30 kişiye cihaz verildi.

Batı Şeria'da her ilde 5 olmak üzere özel ihtiyaç sahibi Filistinlilere toplam 50 akülü tekerlekli sandalye de dağıtıldı.

Asya-Kafkasya çalışmaları

TİKA'nın engellilere yönelik desteği kapsamında, Afganistan'daki Herat Paralimpik Federasyonuna spor ve büro malzemesi desteğinde bulunuldu, federasyona ait spor malzemesi deposu yenilendi.

Kırgızistan'da ise TİKA, Issık Göl Bölgesi'nde bulunan Balıkçı Şehri 10 No'lu Devlet Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Çocuklar Eğitim Bölümü'nü yeniledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rustaveli Caddesi'nde bulunan Filarmoni, Bilimler Akademisi ve Puşkin Meydanı altı geçitlerine 6 engelli asansörü yapıldı.

Gürcistan'da ihtiyacı olan tüm sivil ve asker vatandaşlara hizmet eden Tiflis Engelliler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'ne yeni protez makineleri sağlandı.

Diğer bölgelerdeki çalışmalar

TİKA, Afrika'nın batısındaki Gine'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında engelli ve yetim ailelere, hastanelere ve kamu kurumlarına olmak üzere toplamda 400 paket hijyen ve sarf malzemesi yardımında bulundu.

Latin Amerika ülkelerinden Meksika'da Meksiko şehri valiliğine bağlı Engelliler Merkezinin konferans salonu ve bazı özel alanları yenilenerek, merkez yerleşkenin modernizasyonu gerçekleştirildi.

Engelli, Afrika, Protez, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA dünyanın dört bir yanında engellilerin yanında oldu - Son Dakika


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