TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika
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TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı

11.06.2022 16:51
TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı dağıttı.

Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da TİKA'nın ilk gıda yardımı projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Cenk, gıda yardımı projesi kapsamında Malabo Merkez Cami ve Malabo'da bulunan huzurevi ve yetimhanelerde 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı paketi ulaştırdıklarını bildirdi.

Yardımların iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkilerin bir sembolü olduğunu vurgulayan Cenk, "Ekvator Ginesi'yle ilişkilerimizi dayanışma, kardeşlik ve samimiyet içinde geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı
TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı
TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı
TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı
TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekvator Ginesi, Türkiye, Malabo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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