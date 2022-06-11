Yardımların iki ülke arasındaki mevcut dostane ilişkilerin bir sembolü olduğunu vurgulayan Cenk, "Ekvator Ginesi'yle ilişkilerimizi dayanışma, kardeşlik ve samimiyet içinde geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekvator Ginesi, Türkiye, Malabo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TİKA, Ekvator Ginesi'nde 350 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika

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