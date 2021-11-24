TİKA, Encemine Üniversitesi'ne tıbbi malzeme desteği verdi - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Encemine Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ilk yardım ve acil müdahale eğitimi için ekipman desteği sağladı.

Teslim töreni Yüksek Öğrenim, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Lydie Beassemda, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Encemine Üniversitesi Rektörü Mahamat Haggar Daoussa'nın katılımlarıyla Encemine Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Beasemda, programda yaptığı konuşmada, desteğin amacının, Encemine Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni, ilk ve acil yardım kapasitesinin geliştirilmesi için donatmak ve güçlendirmek olduğunu belirtti.

Beasemda, "Bu değerli malzemelerin tıp fakültesi öğrencileri tarafından, insanların hayatını kurtarmak için ilk yardım prosedürlerinde kendilerini eğitmek için kullanılacağına inanıyorum." dedi.

Rektör Daoussa ise "Bu ekipman desteği şüphesiz Çad'ın sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kaygısız da Türkiye'nin Çad'a yardım etmek için her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, iki ülke arasındaki tarihi iş birliği adına Çadlıların yaşam koşullarını iyileştirmeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.