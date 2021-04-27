TİKA "Erenler Sofrası" adıyla Kazakistan'da ramazan yardımı dağıtımına başladı - Son Dakika

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası" başlığıyla Kazakistan'da 1200 kişiye ramazan yardımı ulaştıracak.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, TİKA'nın "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında yardım dağıtım töreni düzenlendi.

TİKA Nur Sultan Koordinatörlüğü binasında gerçekleşen törende, ihtiyaç sahibi onlarca aileye yardım paketleri dağıtılarak yüzlerce kolinin yüklendiği ramazan kamyonu da Türkistan bölgesine doğru yola çıktı.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü İsmail Gürlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun gönül sofrası "Erenler Sofrası" çerçevesinde Kazakistan'da 1200 kişiye ramazan yardımı dağıtılacağını belirterek "Özellikle, Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin diyarında ilim irfan dağıtan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin halen yurtlarında kalan 700 öğrenciye de kumanya paketlerimiz ulaşmış olacak." dedi.

Gürlek, 2021'in Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak "Erenler Sofrası başlığı altında düzenlediğimiz ramazan programlarımızla Türk halkının kalbinden tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajını iletmiş olduk. Bu mesajımızı, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'ın etkisini hiç yitirmeyen öğütlerini kullanarak daha da anlamlı hale getirdik." şeklinde konuştu.

Yardım kolisini teslim alanlardan Dilnaz Ahmetova, 4 çocuk annesi olduğunu ve şu anda çalışma imkanı olmadığını anlatarak "TİKA vasıtasıyla tüm Türk halkına yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Her biri 25 kilogram olan yardım kolilerinde pirinç, toz şeker, makarna, salça, sıvı yağ, tuz gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra bayram şekeri de bulunuyor.