TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi

24.02.2022 13:30
TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'da yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veren sağlık merkezini yenileyerek açılışını yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'da yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veren sağlık merkezini yenileyerek açılışını yaptı.

Başkent Addis Ababa'da bulunan ve emniyet mensupları ile tutuklulara hizmet veren sağlık merkezinin açılışına, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, TİKA Etiyopya Program Koordinatörü Cengiz Polat ve Etiyopyalı yetkililer katıldı.

Sağlık merkezi binasını yenileyerek tefrişatını yapan TİKA, otoklav, mikroskop, sedye, muayene yatağı ve santrifüj gibi çok sayıda tıbbi ekipman da bağışladı.

Açılışta konuşan TİKA Etiyopya Program Koordinatörü Polat, 2022'de TİKA'nın 30. yılını kutladığını belirterek, Addis Ababa'daki ofisin TİKA'nın Afrika'daki ilk ofisi olduğunu söyledi.

TİKA'nın ülkede 2005'ten bu yana 200'e yakın projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Polat, 2016'da Afar ve Tigray eyaletlerindeki hastanelere tıbbi malzeme, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye temin edildiğini dile getirdi.

Polat, "Burada zor şartlarda hizmet vermeye çalışan sağlık merkezini en modern tıbbi cihaz ve ekipmanlarla donatarak insanların hayatlarına dokunuyoruz. Hizmet kalitesini artırıyoruz. 3 bine yakın kişiye hizmet sunan bu sağlık merkezinin daha iyi şartlarda hizmet vermesini sağlayarak insanların yüzüne küçük bir tebessüm kondurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Emniyet görevlileri ve ailelerinin yanı sıra yüzlerce tutukluya da hizmet veren sağlık tesisinde farklı branşlarda 11 sağlık görevlisi çalışıyor.

TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi
TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi
TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi
TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi

YORUMLAR
500
TİKA'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sağlık alanında destek TİKA'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sağlık alanında destek

Addis Ababa, Etiyopya, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi - Son Dakika


Son Dakika
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
13:43 ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadı olarak adlandırılan Polonya sınırında hareketlilik
13:35 Ukrayna askeri yetkililerinin iddiası: 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü, 6 Rus uçağı düşürüldü
13:34 Buse Varol imaj değiştirdi! Alişan'dan yorum gecikmedi: Sürekli değiştiriyor, alıştık
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 14:03:30. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA, Etiyopya'daki sağlık merkezini yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement