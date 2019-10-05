Son Dakika Haberleri: TİKA, evrensel lezzetleri Etnospor'da buluşturdu
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TİKA, evrensel lezzetleri Etnospor'da buluşturdu

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etnospor Kültür Festivali'nde dünya lezzetlerini bir araya getirdi.

TİKA, evrensel lezzetleri Etnospor'da buluşturdu, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etnospor Kültür Festivali'nde dünya lezzetlerini bir araya getirdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali'nde TİKA birçok ülke mutfağını ziyaretçilerle buluşturdu.

Aralarında Yemen, Ukrayna, Sudan, Senegal, Tunus, Tanzanya, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kosova, Gürcistan, Filistin, Arnavutluk, Gagavuzya, Azerbaycan ve Moldova'nın yer aldığı ülkeler açtıkları stantlarda geleneksel yemeklerinin yanı sıra yöresel ürünlerin de tanıtımını yaptı.

Festival etkinliklerini izlemeye gelenler bu ülkelerin yemeklerini tatmanın keyfini yaşarken, Özbek pilavının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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