TİKA, Filistin'de Ramazan ayı boyunca 14 bin 500 aileye gıda yardımında bulunacak - Son Dakika

TİKA, Filistin'de Ramazan ayı boyunca 14 bin 500 aileye gıda yardımında bulunacak

20.04.2021 19:09
TİKA, Filistin'de Ramazan ayı boyunca 14 bin 500 aileye gıda yardımında bulunacak, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin'de ihtiyaç sahibi 14 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin'de ihtiyaç sahibi 14 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtacak.

TİKA'nın Filistin Koordinatörlüğü tarafından bu Ramazan ayında 9 bin gıda kolisi Batı Şeria'da, 5 bin 500'ü de Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 7 bin aileye de günlük iftarlık sunulacak.

TİKA'nın 2 bin adet gıda kolisinin dağıtımını yapmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nda teslim töreni yapıldı.

Törene, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed El-Mecdelani, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer ile TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya katıldı.

Büyükelçi Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkına olan desteğinin süreceğine işaret ederek, "Bu, bizim için Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği tekrar göstermek için bir fırsattır." dedi.

Bu organizasyonun Türkiye halkının Filistin halkına selamlarını iletmenin bir vesilesi olduğuna dikkati çeken Demirer, "İhtiyaç sahiplerine yardım ve katkı Filistin'de bir gelenek haline gelmiştir. Sıkıntıların yaşandığı bir dönemde daha fazla önemi olduğunu düşünerek, devam ettirdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Halkımızla olan bu dayanışmayı takdir ediyoruz"

Öte yandan Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Mecdelani de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye halkına ve devletine ve özellikle Filistin halkına daimi desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Mecdelani, Türkiye'nin desteğini önemsediklerini ve takdir ettiklerine vurgu yaparak, "Halkımızla yapılan olan bu dayanışmayı takdir ediyoruz ve halkımızın haklarına ulaşması için Türkiye'den daha fazla siyasi destek bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

TİKA Filistin Koordinatörü Çetinkaya ise, bugün 2 bin kolinin bakanlığa teslim edildiğini ve ramazan ayı boyunca toplamda 9 bin koliye ulaşacak olan Ramazan yardımlarının aşamalı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Çetinkaya, yardımların Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Filistin Zekat Fonu ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca dağıtılacağına dikkati çekerek, Türkiye'nin Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere desteğinin süreceğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nde de ayrıca 5 bin 500 gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımının ayın 15'inde başladığını aktaran Çetinkaya, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te de 7 bin aileye ramazan ayı boyunca sıcak iftarlık yemek dağıtılacağını ifade etti.

TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

Filistin, Türkiye, Ramazan, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Filistin'de Ramazan ayı boyunca 14 bin 500 aileye gıda yardımında bulunacak - Son Dakika


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