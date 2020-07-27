TİKA, Gazze'deki işitme engellilere umut oldu - Son Dakika

TİKA, Gazze'deki işitme engellilere umut oldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işitme cihazı projesini destekleyerek, işitme engellilere umut oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işitme cihazı projesini destekleyerek, işitme engellilere umut oldu.

Gazze Şeridi'ndeki Es-Selame Derneği tarafından yürütülen ve TİKA'nın finanse ettiği proje kapsamında İsrail'in saldırıları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle işitme kaybı yaşayan her yaştan 30 kişiye cihaz verildi.

Proje dahilinde işitme cihazına kavuşan engellilerden biri de 13 yaşındaki Rava Siyam'dı.

Gazze'nin doğusunda yaşayan Siyam, 10 yıldan uzun süredir ciddi işitme kaybı yaşıyordu ve iki hafta önce işitme cihazının takılmasıyla ilk kez çevresindeki sesleri net bir şekilde duymaya başladı.

Tek kulağına takılan cihazla "garip bir his" olarak nitelendirdiği duyma yetisine kavuşan küçük kız, diğer kulağı için de yeni bir tıbbi destek bekliyor.

Küçük kızın annesi İman Siyam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının etrafındaki sesleri duymaya başlaması, çevresiyle iletişime geçmesi ve hayata dönmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirtti.

Kızının duyamadığı için çocukların bazı olumsuz tavırlarına maruz kaldığını ve bunun kendisini çok üzdüğünü anlatan anne Siyam, işitme probleminin kızının eğitimini ve telaffuzunu da etkilediğini kaydetti.

Sevinçli anne, kızının işitme probleminin kısmen çözülmesinin ardından sosyal çevresi ve akranlarıyla etkileşime geçmeye başladığını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıllarda, kızımıza maddi imkansızlık nedeniyle işitme cihazı alamadık. Çünkü temel ihtiyaçlarımızı dahi zar zor karşılayabiliyoruz." dedi.

"Proje işitme engellilerin hayatına dokunuyor"

Es-Selame Derneği Müdür Yardımcısı Abdullah Haccar, Gazze Şeridi'nde işitme problemi yaşayanlara işitme cihazı sağlama projesinin, üzerine çalıştıkları en önemli projelerden biri olduğunu ifade etti.

Haccar, "Bu projeyi uygulamak için finanse etmek için birkaç kurumla temasa geçtik. Engelliler için hayati önem taşıyan bu projeyi üstlenme konusunda TİKA'dan kısa sürede dönüş aldık." diye konuştu.

Projenin hedeflediği kişilerin ister İsrail saldırılarında ister başka bir nedenle olsun ileri derece işitme kaybı yaşayanlar olduğunu kaydeden Haccar, bu projeyi değerli kılan şeyin "işitme kaybından muzdarip kişilerin hayatında önemli bir kilometre taşı" görevi görmesi olduğunu kaydetti.

Haccar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TİKA'ya Filistinliler için gerçekleştirdikleri tıbbi yardımlardan dolayı teşekkürlerini iletti.

"Oğlum bu cihazla hayatına geri dönecek"

El-Megazi Mülteci Kampı'nda yaşayan 13 yaşındaki Ferid Maslah da Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında Ağustos 2018'de İsrail askerleri tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi nedeniyle iki kulağında da işitme kaybı yaşadı.

Başına bir gaz bombasının isabet etmesiyle hayatı alt üst olan, ciddi sağlık sorunları yaşayan Maslah, proje kapsamında sağlanan işitme cihazı sonrasında kısmen duymaya başladı.

Ferid'in annesi Leyla Maslah, işitme kaybının yanı sıra bu yaralanmanın epilepsi hastası olan oğlunun nöbetlerini artırdığını ifade etti.

Yaralanmanın ardından oğlunun neredeyse tamamen duyma yetisini kaybettiğini kaydeden Maslah, "Yoksulluk nedeniyle oğlumu ne tedavi ettirebildik ne de işitme cihazı alabildik. Oğlum bu cihaz sayesinde yavaş yavaş hayatına geri dönecek." dedi.

Cihazın kendileri için büyük rahatlık olacağını kaydeden Maslah, bu sayede oğlu evden yalnız çıktığında daha az endişeleneceğini, etrafındaki sesleri duyabileceği için kaza riskinin azalacağını söyledi.

Türkiye'nin Filistinlilere yaptığı yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Maslah, "Türkiye'ye ve TİKA'ya çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarında duyma yetisini kaybetmişti

Filistinli 13 yaşındaki Visam el-Kadi de İsrail'in 2014'teki saldırılarında savaş uçakları ve patlama sesleri nedeniyle neredeyse tamamen işitme yetisini kaybetti.

Refah kenti sakinlerinden olan Kadi, TİKA'nın sağladığı işitme cihazı sayesinde yeniden duymaya başladı.

Kadi, "2015'te yani işitme yetimi kaybettikten bir yıl sonra bir işitme cihazı aldık ve kısmen duymama yardımcı oluyordu. Ancak şimdi ikinci kulaklığım takıldı, Böylelikle tamamen normal hayatıma dönebilir, etraftaki tüm sesleri duyabilirim." diyerek sevincini paylaştı.

Bu cihazın psikolojisine de iyi geldiğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Kadi, Erdoğan'a Filistinlilere verdiği destek için şükranlarını sunduğunu aktardı.

Filistin İstatistik Bürosunun son verilerine göre, Gazze'de 127 bin 962 engelli bulunuyor. Bu rakam Gazze nüfusunun yüzde 6,8'ini oluşturuyor.

Hamas'ın, 2006 seçimlerini kazanmasından bu yana İsrail bölgeye kara, deniz ve havadan abluka uyguluyor. Hamas'ın 2007'de Gazze'de seçimle yönetime gelmesinin ardından ise ablukanın şiddeti daha da artırıldı.

Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli bu abluka nedeniyle ekonomik bakımdan dar bir boğazdan geçiyor. 2020 yıl başı itibarıyla Gazze'de yoksulluk oranının yüzde 52, işsizliğin ise yüzde 50'ye ulaştığı ifade ediliyor.

TİKA, Gazze'deki işitme engellilere umut oldu

Türkiye, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 04:32

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA, Gazze'deki işitme engellilere umut oldu - Son Dakika

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