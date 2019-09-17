TİKA gönüllüleri Ganalı yetimlerin yüzünü güldürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler, Gana'da Kumasi Yetimhanesi ve Manhyia Hapishanesi'ne gıda, giyecek ve temel ihtiyaç malzemesi yardımında bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa katılan Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 10 öğrenci, Gana'nın Ashanti, Central ve Greater Accra bölgelerini ziyaret ederek Afrika hakkında genel bilgi edindi.

Öğrenciler, kendi aralarında topladıkları yardımlarla Ashanti bölgesinin başkenti Kumasi sınırına yakın küçük bir köyde bulunan Paragon Vakfı Yetimhanesi'ndeki çocuklara, okul malzemesi dağıttı ve üç kurban kesti.

Bir hafta boyunca Gana'nın çeşitli bölgelerinde yerel halkla vakit geçiren TİKA gönüllüleri, kazandıkları deneyimin kendileri için çok eğitici ve öğretici olduğunu dile getirdi.

Gönüllü gençler, TİKA başta olmak üzere tüm sponsor kurum ve kuruluşlara kendilerine sunulan fırsat için teşekkür etti.

Gençler ayrıca Almanya'dan Gana'ya gelerek yetimhanede gönüllü çalışan iki Alman genç ile yaptıkları sohbetten çok etkilendiklerini ve fırsat verilmesi halinde kendilerinin de daha uzun süreli projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kumasi Yetimhanesi ve Manhyia Hapishanesi yetkilileri de yardımlar için Türkiye'ye şükranlarını sunarak iş birliğini devam ettirmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 100 yetime ev sahipliği yapan Kumasi Yetimhanesi'nde aynı zamanda ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veriliyor.