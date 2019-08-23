TİKA gönüllüleri Gürcistan'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Gürcistan'a gelen 16 gönüllü öğrenci, Gori kentinde Kızılhaç'a bağlı sosyal merkezdeki ihtiyaç sahiplerine gıda malzemeleri ulaştırdı.

Program kapsamında bu yıl Gürcistan'a gelen ikinci grupta yer alan öğrenciler, başkent Tiflis'ten bir saat uzaklıktaki Gori kentinde Kızılhaç'a bağlı sosyal merkezi ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.

TİKA Tiflis ofisinden yetkililerin de katıldığı programın ardından AA muhabirine konuşan Kızılhaç Gürcistan Başkan Yardımcısı Tamar Sakhltutsişvili, TİKA gönüllülerin merkeze yardım getirdiğini dile getirerek, "Bugün burada çok büyük günümüz var. TİKA'ya bu hediyeler için çok teşekkür etmek istiyorum. Biz de Türkler gibi dostluğun değerini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayı ile de uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarını belirten Sakhltutsişvili, "2008 yılda savaş sırasında bize ilk destek verenlerden, bize insani yardımda bulunanlardan biri de Türk Kızılayı idi." dedi.

Gönüllüler daha sonra Sadakhlo köyüne giderek buradaki parkta temizlik çalışmaları yaptı. Parktaki ağaçları boyayan öğrenciler diktikleri çiçeklerden TİKA yazısı ve logosunu oluşturdu.

Genç gönüllüler, Sadakhlo'ya yakın Mollaoğlu köyüne giderek burada 2018'de TİKA'nın "Dünyayı Eğitim ve Sevgi Kurtaracak" adlı projesi kapsamında yapılan kültür merkezinde öğrencilere kitap hediye etti.

Programın sonunda Gürcistan ziyaretlerini AA muhabirine değerlendiren TİKA gönüllüsü Afra Yeter, "Buraya gelmeden önce zaten TİKA'nın birçok ülkede çeşitli faaliyetler yürüttüğünü biliyordum ve bu projeleri aslında takip ediyordum. Ama Gürcistan'a geldikten sonra aslında benim zannettiğimden çok daha fazlasını yaptığımızı gördüm TİKA ve Türkiye olarak." dedi.

Genç gönüllüden Tülay Savcılı, TİKA'nın tecrübe paylaşım programına ilk kez katıldığını ifade ederek, "Gürcistan'a geldiğimizden beri bir hafta boyunca ülkemizi çok gururlu bir şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyum." diye konuştu.

Selma Kol da Gürcistan'da TİKA'nın gerçekleştirdiği çeşitli projeleri gördüklerini ve insanlara yardım etme imkanına kavuştuklarını dile getirerek, "Tecrübe paylaşım programı kapsamında Gürcistan'a geldik ve burada bulunan insanlara din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın kalbine dokunmayı çalıştık." ifadesini kullandı.