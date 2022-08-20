TİKA gönüllüleri, Kırgızistan'da yetimlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

TİKA gönüllüleri, Kırgızistan'da yetimlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı

20.08.2022 12:02
TİKA gönüllüleri, Kırgızistan'da yetimlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'da bir yetimhanede 45 çocuğun eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) gönüllüleri, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'da bir yetimhanede 45 çocuğun eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gönüllü 12 kız öğrencinin katılımıyla TİKA Bişkek Koordinatörlüğü Ofisinin organizasyonunda, başkent Bişkek'te bir yetimhanede etkinlik düzenlendi.

Yetimlere moral kazandırmayı amaçlayan üniversiteli öğrenciler, yetimhanenin odalarını, bina etrafındaki demirliklerini ve kapılarını boyadı, çocuklarla oyun oynadı ve akordeon eşliğinde dans edip eğlendi.

Türk kız öğrenciler, daha sonra çocuklarla Tanrı Dağı eteğinde piknik yaptı ve "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" yazılı pasta kesti.

Gönüllüler, "Tecrübe Paylaşım Programı"ndan memnun kaldı

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümü öğrencisi Asuman Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetimhanede boyama çalışmalarına katıldıklarını belirterek, çocukların gülümsemesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Şenol, "2022 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kırgızistan'da Türkiye'nin projelerini yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade ederek, "Projeler çok büyüleyici." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Merve Berik de Kırgızistan'ın doğasının, insanının, geleneklerinin "muhteşem" olduğunu söyledi.

Berik, Türkiye'nin Kırgızistan'da kurduğu sosyal, sağlık ve eğitim alanındaki kurumlarını gezdiklerini anımsatarak, Tecrübe Paylaşım Programı'nın gençler için "bulunmaz bir nimet" olarak değerlendirdi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü mezunu Rabia Avcı, program sayesinde Türkiye ile Kırgızistan arasında dostluk bağının geliştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Avcı, Kırgızistan'ın doğasıyla, tarihi ve kültürel yerleriyle tanıştıklarını ve yetimhanede çocukların sosyal becerilerinin kazanmasına vesile olduklarını kaydetti.

TİKA'nın koordinasyonundaki "2022 Tecrübe Paylaşım Programı"nı, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı destekliyor.

YORUMLAR
500
TİKA gönüllüleri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti TİKA gönüllüleri, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye olarak İsrail'e Büyükelçi atama kararı aldık. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye olarak İsrail'e Büyükelçi atama kararı aldık.
Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA gönüllüleri, Kırgızistan'da yetimlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 12:07:18. #1.13#
SON DAKİKA: TİKA gönüllüleri, Kırgızistan'da yetimlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement