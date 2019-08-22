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TİKA gönüllüleri Moldova'da

54 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrenciler, Moldova'nın başkenti Kişinev'de ziyaretlerde bulundu.

TİKA gönüllüleri Moldova'da, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programına" katılan gönüllü öğrenciler, Moldova'nın başkenti Kişinev'de ziyaretlerde bulundu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, program kapsamında Moldova'ya giden 15 gönüllü öğrenci, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği, Türk Hava Yollarının (THY) Kişinev Ofisi ve TİKA Kişinev Program Koordinasyon Ofisini ziyaret ederek ülkede gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından kentte şehir turu yapan gönüllüler, daha sonra Gökoğuz Türklerine yönelik projeler gerçekleştirmek üzere Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri'nin başkenti Komrat'a gitti.

Çoğunluğu sağlık alanında eğitim gören öğrenciler, Komrat'ta sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda proje gerçekleştirecek.

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve STK'ler iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Türkiye, Kişinev, Moldova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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